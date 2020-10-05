В России создают новый патрон с высоким убойным действием

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) начали разрабатывать 9х19-мм пистолетный патрон, убойное действие которого, как ожидается, будет в два раза выше, чем у существующих аналогов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

В государственной корпорации отметили, что патрон разрабатывается в интересах российских силовых ведомств, в первую очередь для подразделений специального назначения, а испытания новинки должны начаться уже в 2021 году.

«Основное преимущество боеприпаса в сравнении с наиболее мощным на сегодняшний день 9х19-мм патроном с пулей со стальным сердечником 7Н21 - более чем двукратное повышение убойного действия пули при попадании в цель. Благодаря этому боеприпас обеспечит надежное поражение целей», - информирует Ростех.

В соответствии с тактико-техническим заданием начальная скорость полета пули должна составлять 480 метров в секунду при ее массе семь граммов. Кучность стрельбы на дальности 25 метров, согласно замыслу разработчиков, не превысит 2,5 сантиметра.

«Применение нового патрона существенно расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций», - подчеркнули в компании.

В Ростехе также напомнили, что ЦНИИточмаш ранее уже разрабатывал патроны с высоким убойным действием.