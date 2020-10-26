«Маршал Шапошников» вывели в море в рамках заводских испытаний во Владивостоке: видео

Во Владивостоке в рамках очередного этапа заводских испытаний в море вывели модернизированный фрегат «Маршал Шапошников». Корабельные надстройки обновлены на пятую часть.

Также на судно установили современное ракетное и артиллерийское вооружение, в частности пусковые установки для крылатых ракет «Калибр».

Экипаж корабля и сотрудники завода должны будут проверить не только машинные отделения и системы навигации, но и в целом вычислить все возможные недостатки, чтобы в ближайшее время их исправить. К концу этого года корабль должен вернуться в причальные стенки Тихоокеанского флота и быть готовым в любую минуту приступить к боевому дежурству.

«Маршал Шапошников» - большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Тихоокеанского флота. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

В ноябре прошлого года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что фрегат сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон».