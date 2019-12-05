Беспилотное шестое поколение: какими будут боевые истребители будущего

Еженедельник «Звезда» рассказал о перспективах разрабатываемых в России и за рубежом принципиально новых системах, основанных на беспилотных системах.

Авиаконструкторы активно изучают вопрос создания гибридной системы управления истребителем, которая позволит управлять самолетом как из кабины, так и удаленно. Необязательное присутствие пилота в кабине стало основным критерием для истребителя шестого поколения. Более того, обсуждается возможность создания полностью автономной системы управления, которая способна самостоятельно вести воздушный бой без участия человека. Однако для создания полностью автономного истребителя конструкторам необходимо решить вопрос с защитой от средств РЭБ. Цифровые системы самолета будущего могут быть уязвимы для лазерных систем защиты, аналогичных российскому комплексу «Пересвет». Поле, создаваемое комплексом, способно «выжигать» любую авионику. В этой ситуации присутствие человека в кабине истребителя обязательно.

В американском университете Цинциннати 27 июня провели эксперимент: на авиационном симуляторе реализовали сценарий воздушного боя опытного пилота против компьютера, машине противостоял полковник ВВС США в отставке Джин Ли. Он ни разу не смог победить компьютер. Позже полковник отметил, что его электронный противник демонстрировал более быструю реакцию и всегда выбирал агрессивную и наиболее эффективную тактику боя. Стоит отметить, что симуляция предлагала заранее заданный сценарий, который может существенно отличаться от реального воздушного боя.

Вариантов внедрения беспилотных систем достаточно много. Прежде всего речь идет о создании истребителя, обладающего функционалом современного БЛА. Как сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов, истребитель шестого поколения по умолчанию будет беспилотным, а все остальные характеристики станут дальнейшим развитием существующих технологий.

Основой для подобного истребителя может быть российский ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник». В его конструкции уже присутствуют элементы истребителя шестого поколения. БЛА «Охотник» провел ряд тестовых полетов, в том числе и совместно с истребителем Су-57. Сообщается, что тестовые полеты с применением вооружения «Охотник» будут проведены в 2020 году.

Также нельзя исключать и другой вариант внедрения беспилотных систем: использование такой системы управления, которая позволит одному пилоту управлять целым боевым звеном. Предполагается, что группой истребителей сможет управлять один пилот: находясь в кабине командного истребителя, он сможет отдавать указания другим самолетам, в кабине которых будет находиться лишь искусственный интеллект. Встроенный в систему управления ИИ позволит улучшить функционирование самолета и поможет обеспечить пилота необходимой информацией. Такая схема сопряжения ведущего и ведомых истребителей считается самым лучшим вариантом для истребителя шестого поколения.

Современный истребитель сможет атаковать цель, которую даже не видит

Для передачи информации пилоту могут быть разработаны системы на основе новейших жидкокристаллических мониторов и систем целеуказания. Самый перспективный способ передачи информации пилоту предложили британские авиаконструкторы, разработавшие модель шлемофона с возможностью проецировать информацию непосредственно на визор.

«Наша задача состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание летчика не на приборной доске, а на ситуации за бортом, потому что именно там - за пределами кабины - и находятся боевые цели. Поэтому мы и стремимся по возможности сосредоточить необходимую информацию у него перед глазами», - говорит Марк Боумэн, ведущий летчик-испытатель британской компании BAE Systems, расположенной в британском Уортоне.

Система, состоящая из десятков датчиков, отслеживает взгляд пилота и проецирует необходимую информацию таким образом, чтобы он всегда имел возможность увидеть все нужные ему показания. Раньше пилот был вынужден смотреть исключительно вперед, скованный необходимостью следить за приборной панелью.

Инновационные шлемы могут показывать всю полезную информацию независимо от положения головы пилота. В зависимости от его пожеланий, на визоре могут отображаться как показания приборов, так и навигационная информация, а также положение других самолетов и обстановка вокруг.

Улучшение средств связи также является одним из критериев для истребителей шестого поколения. Любая современная единица военной техники представляет собой часть боевой информационной системы, которая должна действовать как единое целое благодаря современным средствам связи. Пилот будет получать необходимые данные не только от бортовых систем, но и от спутников, других самолетов, включая системы ДРЛО, наземных РЛС и беспилотников. Современный истребитель сможет атаковать цель, которую даже не видит.

Журналисты китайского издания Sohu предполагают, что взаимодействие истребителей шестого поколения будет основано на принципах Интернета. Это означает, что для связи может быть разработано специальное программное обеспечение, способное не только передавать большие объемы информации, но и организовывать защиту от помех и вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

При разработке новейшего истребителя надо будет также учитывать и необходимость улучшения незаметности самолета для радаров противника. Учитывая развитие систем обнаружения, авиаконструкторам приходится разрабатывать новые формы фюзеляжа на основе стелс-технологий. Наиболее вероятным вариантом может быть компоновка «летающее крыло»: конструкция не только снижает заметность, но и улучшает летные характеристики борта. В качестве примера такой конструкции можно привести БЛА «Охотник».

За счет применения новой компоновки облик современного истребителя может существенно поменяться. Существует вероятность полного отказа от вертикального оперения, которое не только увеличивает эффективную площадь рассеяния, что повышает заметность самолета для радиолокационных систем, но и ухудшает маневренность истребителя на сверхвысоких скоростях и больших углах атаки.

Среди других вариантов компоновки истребителя будущего также стоит отметить схему «утка». У самолетов, построенных по этой схеме, горизонтальное оперение располагается перед основным крылом. Это полностью исключает вероятность сваливания, то есть самолет не сможет войти в «штопор», а также улучшает аэродинамические свойства.

В середине 1990-х годов корпорация «Боинг» разработала прототип малозаметного истребителя-бомбардировщика Bird of Prey. Данный летательный аппарат был построен по схеме «утка», однако функции переднего горизонтального оперения выполнял несущий фюзеляж. Такая форма позволила избежать свойственных «утке» недостатков, например, склонность к срыву угла атаки, что может привести к потере подъёмной силы. Эксперты отмечают, что именно такая компоновка может стать основой для авиации будущего.

Поколение гиперзвука выбирает

На данный момент именно снижение заметности, улучшение летных характеристик и улучшение систем связи являются ключевыми критериями для истребителя шестого поколения. Но помимо этого авиаконструкторы также ведут разработки нового двигателя. Одним из вариантов может быть двигатель на водородной тяге. Новый двигатель-гибрид позволяет разогнать самолет до скорости 12-14 Махов, что позволит истребителю подниматься в ближний космос. Российские ученые уже активно ведут разработки в этой области. Создание истребителя, способного выходить в космос, может быть сопряжено с внедрением вышеупомянутой беспилотной системы управления. Дрон переносит закритические углы атаки и ускорение, недоступное для биологического организма - мозг человека может разрушиться от резкой смены скоростей и перепада силы притяжения.

Стоит отметить, что российские разработки в области гиперзвукового оружия также могут стать основой для новейшего истребителя. Речь может идти как об оснащении истребителей гиперзвуковыми ракетами, так и о полноценном создании истребителя на основе гиперзвуковых технологий.

Впервые о создании российского истребителя шестого поколения в 2016 году сообщил Дмитрий Рогозин, на тот момент еще вице-премьер Роскосмоса, курировавший ОПК. Он рассказал, что КБ «Сухой» уже представило работы по этой теме.

Некоторые перспективные системы шестого поколения уже испытываются на истребителе Су-57. Источники в авиационной промышленности сообщают, что беспилотный вариант этого самолета создавать не планируется, но на нем испытываются отдельные системы истребителя шестого поколения, который в базовом варианте будет беспилотным и лишь опционально пилотируемым. Речь идет об аппаратуре управления бортом и его оружием, а также навигационном оборудовании.

Согласно принятой классификации, российский истребитель шестого поколения должен обладать искусственным интеллектом и радиофотонным радаром, иметь возможность выполнять боевые задачи без участия человека, развивать гиперзвуковую скорость, выходить в ближний космос и использовать оружие на новых физических принципах. Согласно прогнозам, новейший российский истребитель поднимется в воздух в 2025 году.

В выпуске передачи «Военная приемка», посвященном Су-57, на мгновение промелькнул макет ранее неизвестного самолета. Так как форма макета не совпадает ни с одним из ныне существующих российских истребителей, эксперты предположили, что это может быть модель истребителя шестого поколения.

Смотрите и увидите, как изменится авиация

Великобритания также рассчитывает создать собственный истребитель шестого поколения. Прототип получил официальное название Tempest - в честь одноименного успешного британского истребителя Hawker Tempest времен Второй мировой войны. Инвестиции в размере двух миллиардов фунтов стерлингов будут выделены на реализацию данной программы до 2025 года. Бывший министр обороны королевства Гэвин Уильямсон отметил, что проектируемый боевой самолет шестого поколения сможет осуществлять полеты как под управлением экипажа, так и полностью в беспилотном режиме.

В США также ведутся разработки истребителя будущего. В 2016 году американцы запустили программу Penetrating Counter Air («Преодоление противовоздушной обороны и борьба с воздушными целями»), которая предполагает использование ведомых беспилотников. В результате исследований был предложен концепт истребителя F-X. Этот проект предусматривает создание многофункционального истребителя, способного дополнить или заменить ряд существующих образцов. Прежде всего F-X заменит устаревающие машины семейства F-15, а затем свое место ему уступят и более новые F-22. В перспективе серийное производство будет запущено в тридцатых годах.

Согласно самым смелым прогнозам, первый истребитель шестого поколения разработки США сможет подняться в воздух во второй половине двадцатых годов. Через несколько лет после этого возможен запуск серийного производства с поставкой техники в войска. На данный момент все направление находится на самых ранних этапах разработки.

Изучая планы по созданию новейших истребителей разных стран мира, становится очевидно, что все вышеперечисленные модели следуют общей тенденции. Истребитель шестого поколения нужен всем, и требования предъявляются схожие. Удивительно, но и даты появления истребителей разных стран совпадают - первые наработки разных стран появятся ближе к 2025 году. Уже сейчас можно ознаменовать его «годом истребителей шестого поколения», ведь именно тогда авиация вступит в новую эпоху. Остается лишь ждать и наблюдать за тем, как изменится авиация к этому времени.