Военная сфера, нефть и культура: что обсудили Путин и король Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили военно-техническое сотрудничество государств. Вопрос о поставках комплексов С-300 и С-400 пока не решен, но диалог будет продолжен, заявили в Кремле.

Главы государств обменялись мнениями по поводу рынка энергоносителей и ценам на нефть.

«Диалог будет продолжаться, эффективность российско-саудовского диалога в плане регулирования этого рынка доказана, она себя подтвердила. Это взаимодействие будет продолжаться», - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также лидеры двух стран обсудили вопросы сельского хозяйства, промышленности и культуры.

В рамках сотрудничества в культурных областях Москва и Эр-Рияд подписали соответствующий меморандум на пять лет. Страны будут организовывать совместные мероприятия, приглашать друг друга на свои национальные культурные фестивали, обмениваться кадрами и артистами, сотрудничать в областях музейного и библиотечного дела.