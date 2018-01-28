Разработчик сообщил о завершении формирования облика экипировки «Ратник-3»

Научно-исследовательская работа по формированию облика боевой экипировки «Ратник-3» завершена. Об этом заявил руководитель ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

«В настоящее время завершена научно-исследовательская работа по определению требований к боевой индивидуальной экипировке третьего поколения для военнослужащих», – сообщил он в интервью «Интерфаксу».

По словам Семизорова, в настоящее время материалы научно-исследовательской работы представлены Минобороны РФ, а в институте тем временем ведут подготовку к проведению опытно-конструкторских работ по созданию экипировки.

«Решение об открытии конкретных ОКР будет принимать Министерство обороны, руководствуясь государственной программой вооружения», – заключил глава ЦНИИточмаш.

Ранее, напомним, главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что экипировка «Ратник-3» появится к 2022 году. В войска она может поступить уже к 2025 году.