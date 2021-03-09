В отдаленных гарнизонах ВВО в Забайкалье прошла вакцинация военнослужащих от COVID-19

В военном госпитале Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в городе Борзя Забайкальского края, прошла вакцинация военнослужащих первым компонентом препарата «Спутник V».

Ранее вакцина была доставлена в отдаленный гарнизон ВВО автомобильным транспортом, в специальных термоконтейнерах с соблюдением условий необходимых для сохранения свойств препарата.

Перед вакцинированием все военнослужащие прошли тщательный медицинский осмотр и дали письменное согласие на проведение данной процедуры.

Прививание было проведено с соблюдением всех необходимых мер медицинской защиты. При этом жалоб о побочных эффектах и осложнениях от военнослужащих не поступало.

Также в настоящий момент массовая вакцинация продолжается среди членов семей военнослужащих, гражданского персонала и военных пенсионеров. По прошествии трех недель будет проведено прививание вторым компонентом препарата.

«ГамКовидВак» («Спутник V») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.