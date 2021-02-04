Маскировка, прицел и «уничтожение»: снайперы ЗВО провели учения в Воронежской области

В Воронежской области снайперы общевойсковой армии Западного военного округа провели тактическое учение на полигоне Криница.

© Минобороны России

Согласно легенде, снайперы прошли многокилометровый марш – бросок на лыжах в тыл условного противника, заняли выгодные позиции в районе следования колонн легкобронированных автомобилей и выполнили стрельбы на дальностях до 1500 метров с использованием прицелов «гиперон».

© Минобороны России

Военные отработали различные приемы разведки, маскировки на местности, контраснайперских приемов, а также скрытного выдвижения. Стрельба была проведена с использованием крупнокалиберных винтовок АСВК, которые предназначены для уничтожения легкобронированной техники и ликвидации живой силы противника за укрытиями.

Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО.