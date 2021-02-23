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Чемпионы «Танкового биатлона» устроили уникальный заезд на легендарном Т-34: видео

Тамара Астапенкова
05:25 23.02.2021
Танкисты без подготовки выполнили нормативы на Т-34, сравнив его с современным танком.
Чемпионы «Танкового биатлона» устроили уникальный заезд на легендарном Т-34: видео
© Фото: Минобороны России
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В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Улан-Удэ, состоялся уникальный заезд экипажей-чемпионов по «Танковому биатлону» на легендарном танке Т-34.

Перед заездом военнослужащие продемонстрировали свое мастерство в выполнении нормативов по загрузке боеприпасов, прохождении специальной трассы «Танкового биатлона» с преодолением препятствий на танке Т-72БЗ, на котором выступали на мировой арене.

Чемпионы по «Танковому биатлону» 2018 - 2020 годов без подготовки выполнили те же нормативы на танке Т-34, сравнив его с современным танком. По словам военнослужащих, им впервые посчастливилось управлять Т-34. Они не заметили большой разницы в выполнении нормативов и управлении танком, отличались лишь боеприпасы, расположение люков и габариты танка.

Напомним, что в Бурятии единственный танк Т-34, который может перемещаться своим ходом, ВВО был снят с постамента и восстановлен по инициативе командования общевойсковой армии. В прошлом году в день празднования 75-летия Победы легендарный танк с копией знамени Победы впервые прошел по главной площади Улан-Удэ.

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