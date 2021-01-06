Армия Артиллеристы ЮВО отработали на учениях применение высокоточных управляемых снарядов Егор Левин В ходе отработки артиллеристы поразили замаскированные бронированные цели условного противника на дальности от 10 до 16 километров. © Фото: Министерство обороны России Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе проведения тренировки на полигоне Тарское в Северной Осетии отработали применение высокоточных управляемых артиллерийских снарядов. Стрельба велась из самоходных гаубиц «Мста-С». В ходе отработки артиллеристы поразили замаскированные бронированные цели условного противника на дальности от 10 до 16 километров. После выстрела военнослужащие корректировали и наводили снаряды, оснащенные полуактивными лазерными головками самонаведения. Это способно обеспечить гарантированное поражение цели наряду с значительным снижением вероятности нанесения ущерба гражданским или промышленным объектам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика