Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Артиллеристы ЮВО отработали на учениях применение высокоточных управляемых снарядов

Егор Левин
10:34 06.01.2021
В ходе отработки артиллеристы поразили замаскированные бронированные цели условного противника на дальности от 10 до 16 километров.
Артиллеристы ЮВО отработали на учениях применение высокоточных управляемых снарядов
© Фото: Министерство обороны России

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе проведения тренировки на полигоне Тарское в Северной Осетии отработали применение высокоточных управляемых артиллерийских снарядов.

Стрельба велась из самоходных гаубиц «Мста-С». В ходе отработки артиллеристы поразили замаскированные бронированные цели условного противника на дальности от 10 до 16 километров.

После выстрела военнослужащие корректировали и наводили снаряды, оснащенные полуактивными лазерными головками самонаведения. Это способно обеспечить гарантированное поражение цели наряду с значительным снижением вероятности нанесения ущерба гражданским или промышленным объектам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.