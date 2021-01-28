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Защита связи и срыв наступления «противника»: под Новосибирском и Кемерово прошли учения связистов и артиллеристов

Иван Линдеманн
Надежда Котормус
08:57 28.01.2021
Для создания видимости отступления военнослужащие общевойсковых подразделений осуществили внезапный отход с занимаемых рубежей с целью втягивания противника в «огневой мешок».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Центральном военном округе прошли учения военнослужащих. В Новосибирской области они защищали связь и отражали атаку условного противника и авиационного удара.

В Кемеровской области по замыслу учения «противник» предпринял попытку атакой с ходу занять выгодные рубежи для дальнейшей перегруппировки сил. Перемещения войск были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые передали данные на командный пункт.

Для создания видимости отступления военнослужащие общевойсковых подразделений осуществили внезапный отход с занимаемых рубежей с целью втягивания противника в «огневой мешок». После этого в бой вступили артиллерийские подразделения, которые беглым и сосредоточенным огнем из вооружения 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» произвели уничтожение основных сил противника, тем самым сорвав наступление.

Контроль поражения целей и корректировку огня осуществляли БпЛА «Орлан-10», которые действовали в едином разведывательно-огневом комплексе. В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

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