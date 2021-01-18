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Попасть за 70 секунд: под Москвой призывники впервые провели стрельбы из Т-80

Алексей Курильченко
05:51 18.01.2021
Особенностью учений стало короткое время появления мишеней.
Попасть за 70 секунд: под Москвой призывники впервые провели стрельбы из Т-80
© Фото: Минобороны России
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В Московской области на полигоне Головеньки призывники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа впервые провели боевые стрельбы из танков Т-80.

Танкисты вели огонь из 152-мм пушек по мишеням, которые имитировали бронетехнику противника. Ключевой особенностью учений стало время появления мишеней на поле – они находились там не более 70 секунд. За это время танкисты должны были обнаружить цели, навестись и произвести выстрел.

Также в ходе учений командиры танков учились уничтожать низколетящие летательные аппараты условного противника из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

В ходе завершающего этапа учений танкисты совершили марш на 40 километров, преодолевая различные препятствия. Всего в учениях приняли участие около 150 военнослужащих и использовалось более 40 единиц вооружения.

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