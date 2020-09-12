Общественный совет при Минобороны РФ посетил объекты ТОФ на Камчатке

Во время рабочей поездки на Камчатку члены Общественного совета при Министерстве обороны во главе с журналистом Павлом Гусевым посетили объекты подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

В течение двух дней группа, среди которых офицеры запаса, представители Главного военно-политического управления ВС РФ, посетят воинские части и корабли Войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота.

В состав делегации также вошли представители Центрального Дома Российской Армии и ансамбля Балтийского флота «Черные береты».

В субботу, 12 сентября, члены Общественного совета в Вилючинске

в сопровождении командующего подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирала Владимира Дмитриева они осмотрели спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» и крытый ледовый каток «Айсберг».

Также московские гости почтили память погибших подводников у мемориала подлодке ПЛ-16, посетили гарнизонный храм святого апостола Андрея Первозванного.

В рамках поездки запланировано посещение атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» и осмотр объектов, расположенных на берегу Авачинской губы с борта одного из противодиверсионных катеров типа «Грачонок».

После посещения Камчатки члены Общественного совета при Министерстве обороны РФ продолжат работу в частях Восточного военного округа.