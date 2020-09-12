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Общественный совет при Минобороны РФ посетил объекты ТОФ на Камчатке

Виктория Ивашечкина
07:30 12.09.2020
Делегация также встретилась с военнослужащими подводных сил Тихоокеанского флота и их семьями.
Общественный совет при Минобороны РФ посетил объекты ТОФ на Камчатке
© Фото: Минобороны РФ

Во время рабочей поездки на Камчатку члены Общественного совета при Министерстве обороны во главе с журналистом Павлом Гусевым посетили объекты подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

В течение двух дней группа, среди которых офицеры запаса, представители Главного военно-политического управления ВС РФ, посетят воинские части и корабли Войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота.

В состав делегации также вошли представители Центрального Дома Российской Армии и ансамбля Балтийского флота «Черные береты».

В субботу, 12 сентября, члены Общественного совета в Вилючинске
в сопровождении командующего подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирала Владимира Дмитриева они осмотрели спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» и крытый ледовый каток «Айсберг».

Также московские гости почтили память погибших подводников у мемориала подлодке ПЛ-16, посетили гарнизонный храм святого апостола Андрея Первозванного.

В рамках поездки запланировано посещение атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» и осмотр объектов, расположенных на берегу Авачинской губы с борта одного из противодиверсионных катеров типа «Грачонок».

После посещения Камчатки члены Общественного совета при Министерстве обороны РФ продолжат работу в частях Восточного военного округа.

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