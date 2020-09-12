Армия АрМИ-2020 В Улан-Удэ торжественно встретили победителей «Танкового биатлона-2020» Тамара Астапенкова танкистов-победителей встречали по традиции хлебом-солью. © Фото: Минобороны РФ В Улан-Удэ состоялась торжественная встреча победителей конкурса Международных армейских игр-2020 «Танковый биатлон». Победителей - командира танка Сергея Михеева, механика-водителя Баина Бодеева и наводчика-оператора Павла Золотько, - встречали по традиции хлебом-солью. «Хочу сказать спасибо за прием, за то что болели за нас. Мы старались, мы тренировались. В ходе “Танкового биатлона” мы преодолевали препятствия в индивидуальной гонке и эстафете. Самое сложное было бороться с волнением. Но мы его победили, и в итоге – выиграли», - сказал командир танка, старший сержант Сергей Михеев. Российские танкисты на состязаниях «Танковый биатлон-2020» показали время 1 час 28 минут 53 секунды и заняли первое место. На втором месте – китайская команда, которая добралась до финиша за 1 час 29 минут 30 секунд. Белорусская сборная завершила соревнования за 1 час 37 минут 48 секунд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует