Армия Два российских противолодочных самолета Ту-142 пролетели над нейтральными водами северных морей Ян Брацкий Продолжительность полета составила 11 часов, на отдельных участках пути самолеты сопровождала авиация иностранных государств. © Фото: Минобороны России Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 совершили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Такое сообщение распространила пресс-служба Северного флота. Воздушные суда находились в воздухе более 11 часов. «Двенадцатого сентября 2020 года два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», - говорится в сообщении ведомства. Авиация иностранных государств сопровождала российские самолеты на отдельных участках пути. В пресс-службе флота уточнили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует