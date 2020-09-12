Два российских противолодочных самолета Ту-142 пролетели над нейтральными водами северных морей
Продолжительность полета составила 11 часов, на отдельных участках пути самолеты сопровождала авиация иностранных государств.
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Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 совершили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Такое сообщение распространила пресс-служба Северного флота. Воздушные суда находились в воздухе более 11 часов.
«Двенадцатого сентября 2020 года два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», - говорится в сообщении ведомства.
Авиация иностранных государств сопровождала российские самолеты на отдельных участках пути.
В пресс-службе флота уточнили, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.