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В Самару привезли белорусскую землю с места боев легендарных «Бессмертных гусаров»

Роман Захаров
21:14 12.09.2020
Церемония закладки капсулы началась с вручения штандарта 5-го гусарского полка заместителю командующего 2-й армии полковнику Павлу Олексюку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Самару привезли белорусскую землю, на которой пролили кровь легендарные русские «Бессмертные гусары» из 5-го гусарского Александрийского полка. Торжественное мероприятие, в котором приняли участие управление 2-й общевойсковой армии, юнармейцы Самарской области и реконструкторы военно-исторического клуба, состоялось возле памятника «Бессмертным гусарам».

Церемония закладки капсулы началась с вручения штандарта 5-го гусарского полка заместителю командующего 2-й армии полковнику Павлу Олексюку, который в форме времен Первой мировой войны, сидя верхом на коне, принял реликвию и передал ее в руки знаменной группы миротворческого соединения. После этого в основание памятника начальником Дома офицеров Самарского гарнизона Александром Назаренко была заложена капсула с землей, собранной возле села Бучаны на территории современной Белоруссии. На этом месте во время Первой мировой войны погибли гусары, защищая свою Родину.

В завершении мероприятия торжественным маршем прошли миротворцы Центрального военного округа (ЦВО), военный оркестр провел плац-концерт перед гостями церемонии.

Пятый гусарский Александрийский полк - это кавалерийский полк Русской императорской армии, созданный в 1776 году. Он принимал участие в Заграничном походе в 1813 году, русско-турецких войнах в 1828 году и 1877-1878 годах, а также в Первой мировой войне. Указом Президента Российской Федерации почетное наименование «Александрийская» присвоено отдельной миротворческой бригаде ЦВО.

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