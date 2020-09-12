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Экипажи Т-80 уничтожили «противника» на учениях Северного флота

Ян Брацкий
14:46 12.09.2020
Военнослужащие использовали для стрельбы осколочно-фугасные снаряды и боезапас танковых пулеметов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Экипажи модернизированных танков Т-80 провели маневры с боевыми стрельбами на полигонах Северного флота, в  преддверии Дня танкиста. За уникальные характеристики, позволяющие действовать в условиях Заполярья, эти танки называют арктическими.

Двигатели этих бронемашин запускаются даже в минус 40. На полосе препятствий многотонные боевые машины разгоняются до 70 километров в час, после чего с ходу громят противника осколочно-фугасными снарядами и очередями из танковых пулеметов.

Т-80 - первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха.

Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.

Газотурбинный двигатель танка может работать на разных видах топлива и способен развивать мощность свыше 1000 лошадиных сил. Скорострельность его орудия составляет семь выстрелов в минуту.

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