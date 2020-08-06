Бойцы спецназа ликвидировали главаря «банды» и захватили секретные документы под Новосибирском

Учения военнослужащих соединения специального назначения прошли в Новосибирской области. По легенде, члены запрещенной террористической группировки передвигались на захваченном автомобиле, на крыше которого даже установили символический флаг. У командира, по данным разведки, были секретные документы.

Группа спецназа захватила автомобиль противника. Командир банды был убит, документы взяты, но в ожесточенной перестрелке получил ранение член бригады спецназа, товарищи на руках вынесли его с поля боя.

«После таких занятий им уже не нужно между собой практически обмениваться сигналами, либо знаками, они уже понимают друг друга с полуслова, либо вообще не нужно между собой переговариваться, делают то, что нужно делать и знают, что товарищ их подставит плечо в любую минуту», - пояснил командир группы отряда специального назначения Вадим.

Военнослужащие эвакуировали раненного и отработали методы тактической медицины.

«В первые минуты боевого столкновения, огневого поражения противника и ранения товарища нужно среагировать и выполнить именно нужные действия, которые спасут, возможно, впоследствии ему жизнь», - рассказал военнослужащий спецназа Андрей.

Рану обработали и поставили капельницу посреди чистого поля. Бойца удалось спасти. После этого военнослужащие доставили секретные документы в штаб и отчитались об успешно выполненной задаче.