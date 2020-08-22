Последняя в сезоне «Гонка героев» в Алабино собрала более трех тысяч участников
В последних в сезоне соревнованиях в Алабино приняло участие рекордное число человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Рекордное число участников собрала «Гонка героев» в подмосковном Алабино.
Сразу три тысячи человек испытали себя на прочность и выносливость на подмосковном полигоне Алабино, где завершается очередной сезон «Гонки героев». Участники преодолели трассу с множеством препятствий с разными уровнями сложности.
В Подмосковье эта гонка станет последней в году, в Екатеринбурге и Туле еще можно будет принять участие в соревнованиях. Официальное закрытие сезона состоится 19 сентября, когда в Москве стартует Открытый чемпионат для любителей гонок с препятствиями, а также командный забег и массовый старт.