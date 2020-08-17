Российские военные получили медпропуск от эпидемиологов для участия в конкурсе АрМИ-2020 в Узбекистане

Российская команда военных автоинспекторов, прибывшая в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020 получила официальный медицинский допуск для участия в состязаниях на территории Республики Узбекистан. У всех членов команды конкурса во главе с заместителем начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию. В течение ожидания результатов тестирования российская делегация находилась во временной карантинной зоне.

Сегодня, 17 августа, узбекские эпидемиологи проведут мероприятия по снятию карантинных мер. Команда из России, в составе 18 человек, совершит маш около 100 километров в район общевойскового полигона, где в дальнейшем будут проходить основные этапы конкурса.



Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона, расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан. В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран: России, Белоруссии и Узбекистана.