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Маршрут построен: инженеры ЮВО оборудовали пути движения войск и переправы на водных преградах

Валентина Пескова
04:42 17.08.2020
Инженеры Черноморского флота выполнили подтопление барж-площадок для удержания ленты моста на больших течениях с использованием якорей ВМФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальных учений применили комплекты оперативного развертывания временных дорог для преодоления войсками участков местности со сложным рельефом. Специалисты выполнили осушение болотистой местности, в том числе в створах переправ.

Для оборудования съездов к переправам военные воспользовались мотопомпами для размытия грунта. Кроме того, впервые для оборудования переправ в условиях морских проливов на учениях задействовали баржи. Инженеры Черноморского подтопили баржи-площадки, чтобы удержать ленту моста на больших течениях с участием якорей ВМФ.

В рамках учений были выполнены нормативы с применением современных средств инженерного вооружения - катеров БМК-МО, БМК-МТ, а также аэролодок. Военнослужащие понтонно-мостового и переправочно-десантного батальонов оборудовали паромы из шести современных понтонных парков, десантной переправы паромов из машин ПММ-2М и плавающих транспортеров, а также мостовой переправы.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа проводятся одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В них участвует тысяча военнослужащих ЮВО, порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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