Сводный отряд Минобороны РФ провел мониторинг химобстановки в Усолье-Сибирском

Военнослужащие сводного отряда Минобороны РФ, прибывшие в город Усолье-Сибирское в Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», провели мониторинг химической обстановки воздуха в черте города. Кроме также отобрали пробы воды и грунта из городского водоема.

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели сбор проб и анализ воздуха в спальных районах и на оживленных улицах города на наличие в нем паров ртути и аварийно-химических опасных веществ. Кроме этого, личным составом мобильных комплексов радиационной, химической и биологической разведки (КМ-РХБР) был проведен забор воды из городского водоема, а также сбор проб грунта на прилегающей к нему территории.

По результатам проведенного экспресс-анализа, химическая обстановка в городе остается в норме.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. В его задачи входит постановка водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей. В случае возникновения аварийной ситуации, будет вестись мониторинг химической обстановки, возьмут пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования будут проводиться на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.