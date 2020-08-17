ЦПВС: российские военные не пострадали при взрыве на пути следования турецкой машины в Идлибе
На пути следования российско-турецкого военного патруля в провинции Идлиб произошел взрыв. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
«На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Российские военные вместе с турецкими коллегами провели 22-е совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Участок дороги связывает города Алеппо и Латакию.
Колонна военной техники прошла от населенного пункта Айн эль-Хабр до населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, провинции Идлиб и преодолела более 70 километров.
В патрулировании участвовали три бронетранспортера БТР-82А. С воздуха за движением колонны наблюдали российские беспилотники.