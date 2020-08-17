В Подмосковье началась церемония жеребьевки участников конкурса «Танковый биатлон»
Первые соревнования Армейских международных игр пройдут в 23 августа в Алабино, где начнутся заезды участников «Танкового биатлона».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В подмосковном парке «Патриот» началась торжественная церемония жеребьевки команд и экипажей, участвующих в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр.
Она определит порядок команд в заездах и цвета танков, на которых они будут выступать. В церемонии участвуют руководители, тренеры и участники команд.
Двадцать третьего августа, в день открытия «АрМИ-2020», состоится заезд танковых экипажей на советских танках Т-34, лучших танках Второй мировой войны.
Свое участие в конкурсе «Танковый биатлон» подтвердили военные ведомства 16 государств, в том числе Казахстана, Китая, Белоруссии. Российские экипажи становились неоднократными победителями одного из самых зрелищных конкурсов АРМИ.