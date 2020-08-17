Сборная РФ по «Танковому биатлону» выйдет на трассу на танках красного цвета

Сборная Россия на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр выйдет на трассу этого соревнования во втором заезде на танках красного цвета.

Сегодня в подмосковном парке «Патриот» прошла жеребьевка команд и экипажей, участвующих в этих соревнованиях. В одном заезде вместе с российскими танкистами выступят команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В первом заезде, который стартует 23 августа, на трассу выйдут экипажи Белоруссии, Китая, Сербии и Азербайджана.

Свое участие в конкурсе «Танковый биатлон» подтвердили военные ведомства 16 государств, в том числе Казахстана, Китая, Белоруссии. Российские экипажи становились неоднократными победителями одного из самых зрелищных конкурсов АРМИ.