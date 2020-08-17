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Сборная РФ по «Танковому биатлону» выйдет на трассу на танках красного цвета

Андрей Аркадьев
12:04 17.08.2020
Жеребьевка проводилась для каждого дивизиона отдельно. По ее итогам определились соперники в заездах, день выступления и цвет танка.
Сборная РФ по «Танковому биатлону» выйдет на трассу на танках красного цвета
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Сборная Россия на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр выйдет на трассу этого соревнования во втором заезде на танках красного цвета.

Сегодня в подмосковном парке «Патриот» прошла жеребьевка команд и экипажей, участвующих в этих соревнованиях. В одном заезде вместе с российскими танкистами выступят команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В первом заезде, который стартует 23 августа, на трассу выйдут экипажи Белоруссии, Китая, Сербии и Азербайджана.

Свое участие в конкурсе «Танковый биатлон» подтвердили военные ведомства 16 государств, в том числе  Казахстана, Китая, Белоруссии. Российские экипажи становились неоднократными победителями одного из самых зрелищных конкурсов АРМИ.

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