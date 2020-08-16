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Арктическая группировка Северного флота прибыла в Дудинку

Валентина Пескова
23:58 16.08.2020
Впервые на борту кораблей Северного флота вместе с военными моряками совершили переход из Диксона в Дудинку восемь таймырских юнармейцев.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева прибыли в порт Дудинка. Переход от порта Диксона до Дудинки вверх по течению реки Енисей занял два дня. Корабли и суда шли по речному фарватеру кильватерным строем во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск» со средней скоростью в 10 узлов, который замыкали ледокол «Илья Муромец» и КИЛ-143.

Впервые на борту кораблей Северного флота вместе с военными моряками совершили переход из Диксона в Дудинку восемь таймырских юнармейцев. Ребят поощрили этой интересной экскурсией за высокие показатели в учебе, дисциплине и общественную активность.

По прибытии в Дудинку БПК «Североморск» встал к причалу, а большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» бросили якоря на рейде порта. Североморцев встретили руководители Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Дудинки и Норильска.

Сегодня военные моряки проведут тренировки по подходу кораблей к берегу и высадке личного состава и боевой техники. Само тактическое учение арктической группировки под название «Бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье» состоится 18 августа. В нем будут задействованы БПК «Североморск», БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога», военнослужащие и техника морской пехоты Северного флота, а также вертолет Ка-27 в десантном варианте.

В этой году девятый по счету ежегодный поход арктической группировки Северного флота по Северному морскому пути начался 5 августа. В нем принимают участие восемь экипажей боевых кораблей и судов обеспечения флота: большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», спасательное буксирное судно «Памир», большой морской танкер «Сергей Осипов», килекторное судно КИЛ-143 и ледокол «Илья Муромец», на котором расположилась группа исследователей Русского географического общества.

Этот поход продлится два с половиной месяца. Североморцы пройдут все моря российской Арктики и войдут в Тихий океан. Возвращение отряда планируется во второй половине октября.

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