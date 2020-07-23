На сайте МО открыта аккредитация на форум «АРМИЯ-2020» и Армейские международные игры

Министерство обороны Российской Федерации в период с 16 июля по 14 августа проводит аккредитацию представителей российских и зарубежных средств массовой информации на Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» и Армейские международные игры – 2020.

Для аккредитации представителям СМИ необходимо заполнить специальную форму на сайте Минобороны России в разделах Игр и Форума.

23 августа на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» одновременно с Форумом впервые состоится открытие Армейских международных игр, а на полигоне Алабино будет дан старт одному из самых зрелищных конкурсов полевой выучки – «Танковый биатлон».

Форум пройдет с 23 по 29 августа. Начиная с этого года, к традиционным площадкам Форума (Конгрессно-выставочный центр «Патриот», полигон Алабино, аэродром Кубинка, выставки в военных округах и на Северном флоте) добавится полигон Ашулук в Астраханской области, на территории которого планируется продемонстрировать элементы уникальной системы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Научно-деловая программа будет включать более 170 мероприятий, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы обеспечения обороноспособности государства, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса, а также перспективы развития международного военного и военно-технического сотрудничества.

Одним из ключевых событий Форума станет Конгресс «Диверсификация ОПК в интересах национальных проектов». Традиционно на площадках МВТФ «АРМИЯ-2020» пройдет Конференция по искусственному интеллекту, заседание межведомственной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны России и государственной корпорации «Росатом», а также мероприятия региональных отделений Российской академии наук.

На территории проведения мероприятия будут организованы выставочные экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА», участников фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку», а также выставка «Военное образование – престиж и инновации».

В работе Форума планируют принять участие более тысячи отечественных и иностранных компаний, готовых продемонстрировать свыше 25 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники.

Предприятия российской оборонной промышленности представят новейшие разработки не только на площадках статической экспозиции, но и в рамках демонстрационной программы Форума. Для этой цели Минобороны России представит около 700 единиц современного вооружения и военной техники. Для российских и иностранных военных специалистов будут проведены динамические показы образцов современного и перспективного оружия.

Кроме того, гостям и участникам Форума будет представлена экспозиция «Аллея Танкпрома», посвященая 100-летию отечественного танкостроения. Уникальную линейку из 22 танков и бронеавтомобилей впервые развернут на открытой площадке в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Для участия в мероприятиях МВТФ «АРМИЯ-2020» приглашены главы оборонных ведомств и официальные представители иностранных государств.

Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. В рамках АрМИ-2020 запланировано проведение 30 международных конкурсов.

В Московской области на полигоне Алабино пройдут соревнования команд-участников конкурса «Танковый биатлон», военных полицейских «Страж порядка», спасательных подразделений «Аварийный район» в Сергиевом Посаде и военных кинологов «Верный друг» в Дмитрове, а также мастер-классы военных поваров.

Полный список конкурсов, проводимых на территории Российской Федерации в рамках Армейских международных игр-2020, можно найти на сайте Министерства обороны Российской Федерации в специальном разделе.

Конкурсы АрМИ-2020 пройдут на территории 8 государств (России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Шри-Ланки и Узбекистана). В них примут участие более 200 команд, в состав которых вошли около 5 тысяч военнослужащих.

Кроме того, все участники и гости МВТФ «АРМИЯ-2020» и АрМИ-2020 смогут посетить Главный храм Вооруженных Сил, Музейный комплекс «Дорога памяти» и музей под открытым небом «Поле Победы».