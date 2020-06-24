Кабриолет Aurus выдвигается на исходную позицию для участия в Параде Победы

Кабриолет Aurus с главкомом Сухопутных войск генерал армии Олегом Салюковым выдвинулся на исходную позицию для участия в Параде Победы на Красной площади.

Шойгу и Салюков объедут парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus. По традиции министр проследует мимо парадных расчетов и поприветствует военнослужащих, стоящих на Красной площади. Затем он направится к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду верховному главнокомандующему, президенту РФ.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проходят 9 Мая, включая прохождение военной техники на Параде Победы, были отменены по всей России. Состоялись только пролет авиации и салюты.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад на Красной площади в Москве, а также в других городах пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.