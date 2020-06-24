В Лесозаводске прошло торжественное открытие «Монумента Победы»

Торжественное открытие «Монумента Победы», посвященного памяти бойцов, павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, состоялось в Лесозаводске.

Военнослужащие отдельной Хинганской бригады радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа почтили память погибших минутой молчания, возложили гирлянду к монументу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Жители Лесозаводска, как и весь советский народ, с гневом и болью встретили известие о нападении фашистской Германии на советскую землю.

Из города ушло на фронт около 10 тысяч человек. Лесозаводцы сражались под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, многие из них дошли до Берлина, более 15000 орденов и медалей получили они за годы войны. Около 1500 из них не вернулись с фронтов.