Командующему ЮВО присуждено звание генерала армии

Александр Дворников, командующий Южным военном округом, был удостоен звания генерала армии по указу президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Дворников родился в Уссурийске 22 августа 1961 года. После окончания нескольких высших учебных заведений военной направленности был определен на должность заместителя командующего, а позднее начальника штаба армии в Сибирском военном округе. С 2008 по 2010 год являлся командующим Дальневосточного округа, а с 2012 стал первым замом командующего в ЦВО.

Позицию командующего армией ЮВО занял в 2016 году после участия в группировке войск России в Сирии.

Александр Дворников стал первым командующим округом, имеющим столько звание генерала армии. Ему также присуждено звание Героя Российской Федерации.