Авиация над Красной площадью: самолеты и вертолеты пролетели на Параде Победы

В воздушной части парада над Красной площадью пролетели самолеты и вертолеты: истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28.

Открывала парад группа вертолетов Ми-26 и четверка Ми-8АМТШ. Продолжили парадный строй Ми-35. Затем в небе появился ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Следом над Красной площадью пролетела пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник».

В воздухе появился самолет А-50У, способный сопровождать одновременно более 50 целей, звено военно-транспортных самолетов Ил-76 МД, которые могут доставлять более 40 тонн грузов, затем три турбовинтовых стратегических ракетоносца Ту-95МС.

В парадном строю пролетел ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 и дальний бомбардировщик Ту-22М3, Ту-160 осуществил дозаправку от танкера Ил-78. В воздухе появилась четверка истребителей МиГ-29.

Следующий строй был представлен четверкой модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В небе появились самолеты Миг-31К, истребители пятого поколения Су-57, группа из десяти бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ и Су-35С.

Пролетели легендарные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Замыкали парадный строй шесть штурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага.