В парадном строю пролетел сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160

В парадном строю над Красной площадью пролетел сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160.

Ту-160 способен нести на борту до 12 ядерных ракет, дальность действия которых составляет до 3 500 километров - ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар. В случае необходимости Ту-160 способен ее прорвать: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 километров и развивать скорость до 2 200 километров в час. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне непростой целью.

Напомним, в торжественном юбилейном параде на Красной площади пройдут более 13 тысяч военных. В параде будут задействованы 234 единицы наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Зрители парада увидят более 40 парадных расчетов, часть из которых продемонстрирует стрелковое оружие и боевые знамена времен войны.