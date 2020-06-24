Пешие парадные расчеты прошли по Красной площади

Пешие расчеты промаршировали по брусчатке Красной площади в Москве на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

После выступления президента РФ Владимира Путина и исполнения гимна России командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков скомандовал: «Парад! Смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!» После этого он сам на автомобиле Aurus возглавил строй пеших расчетов.

По традиции парад открыла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. За барабанщиками последовали знаменные группы.

Двадцать четвертого июня пройдут лучшие представители всех видов и родов Вооруженных сил России и других силовых ведомств, а также выпускники и курсанты военных училищ. Парадные колонны формируются более чем из 40 расчетов. Пронесли штандарты фронтов, прошли знаменная рота с боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей, роты пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

В военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки.