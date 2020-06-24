Салюков объезжает участников Парада Победы
Шойгу и Салюков объедут парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Красной площади проходит Парад Победы. Принимает его министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Шойгу и Салюков объедут парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus. По традиции министр проследует мимо парадных расчетов и поприветствует военнослужащих, стоящих на Красной площади. Затем он направится к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду верховному главнокомандующему, президенту РФ.