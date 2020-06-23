Российские средства ПВО сбили два беспилотника террористов около российской базы Хмеймим

Вчера, 22 июня, около 22.30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты.

Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении. Об этом руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Средствами объективного контроля установлено, что запуск БЛА осуществлен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации - из долины Эль-Габ в провинции Идлиб. Информация доведена до турецкой стороны по линии совместного координационного центра для расследования инцидента и принятия мер по ликвидации террористической угрозы», - сообщил военный.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Гуманитарные акции за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Минобороны Российской Федерации помощь оказана 132874 жителям Сирии.