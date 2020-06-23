«Прорыв», «Эпоха» и «Кинжал»: генерал армии Салюков рассказал о новинках на Параде Победы 24 июня

Главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков рассказал в эксклюзивном интервью программе «Между тем» на «Звезде» о технических новинках, которые примут участие в праздничном параде 24 июня на Красной площади. Он отметил, что в мероприятии задействованы машины, которые не были нигде показаны ранее.

«Более 20 образцов техники будут показаны на параде впервые. На прошлом юбилейном параде было поменьше, чем сейчас. Есть совершенно новые, есть те, что уже приняты на вооружение, но ранее в парадах не участвовали по различным причинам. Будет интересно посмотреть новый танк Т-90М “Прорыв”, Т-80 с газотурбинным двигателем - это машины на базе БМП различных модификаций, “Курганец” и “Армата” с боевыми модулями “Эпоха” и “Кинжал”. Абсолютно новая система С-350 “Витязь” и вообще уникальный комплекс “Панцирь”, но уже новая модификация СМ, его еще никогда не показывали», - поделился Салюков.

Полное эксклюзивное интервью главнокомандующего сухопутными войсками РФ смотрите в программе «Между тем», посвященной Параду Победы, который пройдет 24 июня на Красной площади. Помимо военной техники, Олег Салюков также расскажет о специальной подготовке к юбилейному мероприятию, участии войск химзащиты в контексте пандемии коронавируса, а также о том, какие пометки в тексте своей праздничной речи делал Маршал Советского Союза Георгий Жуков 75 лет назад.