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Последние штрихи: на Красной площади идет подготовка к Параду Победы

Андрей Аркадьев
Игорь Балдин
18:53 23.06.2020
На брусчатку нанесли послекарантинную разметку, а кресла на трибунах расставили с безопасным интервалом.
Последние штрихи: на Красной площади идет подготовка к Параду Победы
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

К Параду Победы готово практически все, рабочие доводят последние штрихи. Зрителей в этом году будет немного, но о телезрителях хорошо позаботились. На одной только Красной площади 60 трансляционных камер: у трибун, Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного. Камеры монтируются даже в брусчатку.

Рабочие только что закончили монтаж трибун. Они выполнены в цветах российского триколора. Рассадка особая: между людьми - полтора-два метра. Чуть дальше, там, где находится российский флаг, будут сидеть ветераны, а рядом с ними - президентская трибуна.

Этот парад, как и Парад Победы 1945 года, пройдет 24 июня. Поэтому историческим символам на нем уделяют особое внимание. Смонтированы огромные стенды с изображениями орденов и медалей Великой Отечественной. Рядом - фотографии участников первого парада. Часть пеших расчетов будут в такой же форме, как их деды и прадеды, - в форме времен войны.

На параде все должно быть четко, без единой ошибки. Поэтому на брусчатку Красной площади, нанесли специальную разметку. Желтые полосы для техники - это ее границы, белые - для пеших коробок, а круги для линейных - они следят за тем, чтобы никто не заступал за черту, а между коробками было правильное расстояние.

В строю будут не только российские пешие расчеты, но и солдаты и офицеры иностранных государств. Еще одна особенность завтрашнего события - десятки технических новинок. Словом, этот парад обещает стать одним из самых зрелищных в истории современной России.

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