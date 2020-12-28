Без страха перед морозом: разведчики ЦВО провели учение в зимнем лесу под Кемерово

Низкие температуры - не помеха разведчикам мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Тактико-специальное учение по действиям в зимних условиях с участием полутысячи разведчиков прошло в Кемеровской области.

Учение продолжалось два дня. В его процессе разведчики совершили десятикилометровый марш на лыжах, после чего обустроили в лесу временные сооружения для обогрева и ночлега, разведя костры без признаков дыма и приготовив на них пищу.

Затем они отрабатывали поиск неприятеля и устроили засаду на диверсионно-разведывательную группу условного противника. После чего отработали комплекс практических задач по ориентированию на местности и военной топографии. Не забыли и про передачу радиограмм, а также оказание первой помощи обмороженным товарищам.