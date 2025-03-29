Российская армия освободила населенный пункты Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике и Щербаки в Запорожской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении МО РФ.

Отмечается, что эта группировка войск также нанесла поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск ДНР. На данном направлении противник потерял до 150-ти военнослужащих.

Населенный пункт Щербаки в Запорожской области взяла под контроль группировка войск «Днепр». При этом они нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области.

Ранее российская армия освободила Красное Первое в Харьковской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.