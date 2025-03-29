МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области

Взять под контроль населенные пункты удалось в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Южная» и «Днепр».
2025-03-29 12:34:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила населенный пункты Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике и Щербаки в Запорожской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении МО РФ.

Отмечается, что эта группировка войск также нанесла поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск ДНР. На данном направлении противник потерял до 150-ти военнослужащих.

Населенный пункт Щербаки в Запорожской области взяла под контроль группировка войск «Днепр». При этом они нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области.

Ранее российская армия освободила Красное Первое в Харьковской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

 

 

#ДНР #освобождение #спецоперация #запорожская область #СВО #Пантелеймоновка #Щербаки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 