Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Кинжальный удар: бойцы радиотехнических войск ЦВО «уничтожили» БПЛА противника

Ян Брацкий
03:00 15.12.2020
Основной целью учений под Челябинском была выработка механизмов информационного взаимодействия между элементами боевого порядка.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Специалисты радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и уничтожили маловысотный беспилотник «противника» на учениях под Челябинском.

Специалисты радиотехнических войск обнаружили малоразмерную, малоскоростную и маловысотную цель на удалении около 15 километров. Военнослужащие РТВ оперативно передали полученную радиолокационную информацию и координаты на командный пункт, пункт управления, а также выдали целеуказание расчету боевой машины «Панцирь-С1», который выполнил электронные пуски и успешно уничтожил воздушные цели типа БПЛА, действующих на малых и предельно малых высотах.

«Основная задача заключалась в выработке механизмов информационного взаимодействия между элементами боевого порядка: командными пунктами, средствами радиолокационного обнаружения и огневого поражения воздушных целей условного противника, действующих на предельно малых и малых высотах, на заданных рубежах и дальностях», - рассказал начальник радиотехнический войск (РТВ) авиационного объединения ЦВО полковник Рамиль Зиганшин.

В день 69 годовщины со дня образования радиотехнических войск расчеты радиолокационных комплексов ведут непрерывной контроль воздушной обстановки в зонах ответственности, сообщила пресс-служба ЦВО.

На вооружении радиотехнических войск ЦВО стоят современные станции и комплексы радиолокационного обнаружения «Небо-М», «Небо-У», «Подлет-К1», «Каста», «Гамма», «Терек», которые ведут совместное боевое дежурство по охране воздушного пространства с зенитными ракетными комплексами ПВО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:46 В стране и мире
Выборщики официально назвали Байдена президентом США
18:48 Спорт
Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен
16:44 Спорт
Видео
Футбольных фанатов из России приговорили к тюремному заключению во Франции
15:26 В стране и мире
Видео
В Кремле оценили идею введения жесткого карантина на новогодние праздники
13:32 В стране и мире
Видео
Врач объяснил, в каких случаях при коронавирусе появляются клетки, поражающие органы и ткани
Популярное
Популярное
Видео
«Не знаем, что ждет завтра»: Успенская рассказала о составленном завещании
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.