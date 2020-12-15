Кинжальный удар: бойцы радиотехнических войск ЦВО «уничтожили» БПЛА противника

Специалисты радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и уничтожили маловысотный беспилотник «противника» на учениях под Челябинском.

Специалисты радиотехнических войск обнаружили малоразмерную, малоскоростную и маловысотную цель на удалении около 15 километров. Военнослужащие РТВ оперативно передали полученную радиолокационную информацию и координаты на командный пункт, пункт управления, а также выдали целеуказание расчету боевой машины «Панцирь-С1», который выполнил электронные пуски и успешно уничтожил воздушные цели типа БПЛА, действующих на малых и предельно малых высотах.

«Основная задача заключалась в выработке механизмов информационного взаимодействия между элементами боевого порядка: командными пунктами, средствами радиолокационного обнаружения и огневого поражения воздушных целей условного противника, действующих на предельно малых и малых высотах, на заданных рубежах и дальностях», - рассказал начальник радиотехнический войск (РТВ) авиационного объединения ЦВО полковник Рамиль Зиганшин.

В день 69 годовщины со дня образования радиотехнических войск расчеты радиолокационных комплексов ведут непрерывной контроль воздушной обстановки в зонах ответственности, сообщила пресс-служба ЦВО.

На вооружении радиотехнических войск ЦВО стоят современные станции и комплексы радиолокационного обнаружения «Небо-М», «Небо-У», «Подлет-К1», «Каста», «Гамма», «Терек», которые ведут совместное боевое дежурство по охране воздушного пространства с зенитными ракетными комплексами ПВО.