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Масштабные учения РВСН под Иркутском перешли в активную фазу: видео

Виктория Ивашечкина
05:55 05.10.2020
В ходе мероприятий стратегические ракетчики также отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров.
Масштабные учения РВСН под Иркутском перешли в активную фазу: видео
© Фото: Минобороны РФ

В Иркутской области масштабные командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вступили в активную фазу. В общей сложности в них задействовано более 3000 военнослужащих и 300 единиц техники. Данное учение стало первым после полного перевооружения ракетного соединения на мобильный комплекс «Ярс».

Стратегические ракетчики Иркутского ракетного соединения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу учений, военнослужащие обнаружили и уничтожили «диверсантов». Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) провели минирование отдельных участков дорог на маршрутах боевого патрулирования ПГРК «Ярс».

Для нейтрализации «диверсантов» были привлечены группы по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями на вертолетах Ми-8АМТШ, которые провели воздушную разведку.

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, своевременно блокированы и уничтожены. Диверсионным группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Помимо этого, в позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Также в ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций.

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