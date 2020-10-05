Ликвидация «боевиков»: военные применили комплекс разведки «Ирония» под Новосибирском

На учениях спецназа под Новосибирском применили новейший оптико-электронный комплекс разведки «Ирония». Получив информацию о предстоящей встрече боевиков, отряд выдвинулся на позиции и шквальным огнем ликвидировал группировку.

С воздуха за передвижениями боевиков наблюдали с помощью беспилотников «Тахион». Террористов, которые попытались прорваться из окружения и скрыться, подорвали управляемыми фугасами.

Всего в учениях задействовано свыше 300 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.