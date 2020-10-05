Шойгу поздравил работников образования с Днем учителя

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил работников образования и педагогов с Днем учителя. Глава оборонного ведомства отметил, что система военного образования будет всегда славиться высоким качеством обучения.

«Уверен, что система военного образования будет всегда славиться высоким качеством обучения и соответствовать требованиям завтрашнего дня», - сказано в поздравлении министра.

Сергей Шойгу также отметил, что ежегодно курсанты военно-учебных заведений, кадеты, суворовцы, нахимовцы побеждают на международных олимпиадах и конкурсах.

«Это лучшее подтверждение профессионализма педагогов и их преданности выбранному делу», - подчеркнул министр обороны.

Он также отметил, что быть педагогом - это призвание, нелегкий и ответственный труд, который требует большой выдержки и полной самоотдачи.

«Необходимо постоянно развиваться, опираясь на лучшие традиции отечественного образования, современные информационные технологии», - подчеркнул Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, также важно уметь в увлекательной и доходчивой форме разъяснять сложный учебный материал и закладывать фундаментальные базовые ценности, без которых невозможно стать достойным человеком