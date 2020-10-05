Российские военные выполнят наблюдательный полет над Данией

Российские военные проведут наблюдательный полет над Данией с 5 по 9 октября. Отмечается, что протяженность всего полета может составить до 5,6 тысячи километров.

«В рамках реализации договора по открытому небу РФ в период с 5 по 9 октября с аэродрома открытого неба Ольборг планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-154М-ЛК-1», - рассказали в Минобороны России.

При этом на борту самолета будут датские специалисты - для контроля применения аппаратуры. Кроме того, российская группа проведет инспекцию района площадью 12 тысяч квадратных километров на территории Дании. Российские специалисты планируют посетить учебные районы и полигоны и проверят осуществляемую там военную деятельность.