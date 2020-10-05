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Штурм и разминирование: военные обезвредили здания и уничтожили «диверсантов» под Хабаровском

Андрей Аркадьев
10:53 05.10.2020
Взрывчатку уничтожили на месте при помощи накладных зарядов из тротиловых шашек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения проверили модернизированные машины разграждения ИМР-3М в деле на учениях в Хабаровском крае.

Экипажи обезвредили подходы к укреплениям условного противника, что позволило начать штурм укрытий. Штурмовой отряд захватил здания, разминировал их и уничтожил отряд диверсантов. Передвигаться в тылу противника крайне опасно.

На каждом этаже установлены мины-ловушки, но их без труда нашли и обезвредили военнослужащие. Взрывчатку, которая была установлена, уничтожили на месте при помощи накладных зарядов из тротиловых шашек.

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