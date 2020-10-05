Огонь из танков и артиллерии: кадры масштабных учений в Хабаровском крае

Мотострелки Восточного военного округа приступили к финальному этапу подготовки в этом учебном году. Свыше тысячи военнослужащих провели масштабные учения на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае.

Во время тренировки с воздуха мотострелков прикрывали огнем истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Летчики сбросили бомбы на наземные цели и уничтожили колонну бронетехники условного противника.

Особое внимание было уделено применению огнеметов «Шмель». Всего в учениях задействовано более 200 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты и самоходная артиллерия.