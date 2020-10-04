Неустанное слежение: как работает Главный испытательный космический центр

Сегодня, 4 октября, в день Космических войск корреспондент «Звезды» ознакомился с работой Главного испытательного космического центра в Подмосковье. В этом центре управляют всеми нашими космическими аппаратами, кроме пилотируемых.

На экранах в режиме реального времени можно увидеть расположение спутников системы ГЛОНАСС, на соседнем мониторе – траектории движения иностранных аппаратов, которые обнаружили наши ВКС и сейчас за ними наблюдают. Главное – нигде в мире не зафиксирован запуск ракеты. Следить за этим – одна из главных задач Центра управления.

Размер многофункциональных спутников может быть около 5 метров. Но тенденция – на уменьшение. Сейчас уже существуют маленькие, так называемые «нано спутники», которые по краю имеют размер 10 сантиметров и массу 2 килограмма. Они уже летают на орбите.

Также в космосе бывает так называемое «опасное сближение». Это такая ситуация, при которой траектории движения космических тел пересекаются. Чтобы этого не было, в Центре разведки космической обстановки рассчитывают траектории всех действующих космических спутников, и, например, космического мусора. Если обнаруживается опасная тенденция на сближение, из Центра информация передается оператору, и он передает программу, по которой спутник переходит в маневр уклонения.

В 2020 году специалисты Воздушно-космических сил России зафиксировали и отследили более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий 15-й армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

День Космических войск ежегодно отмечается 4 октября с 1957 года. В этот день в СССР было положено начало Космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.