Командующий Космическими войсками представил нового начальника космодрома Плесецк

Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко представил личному составу космодрома Плесецк нового начальника космодрома.

На эту должность назначен полковник Николай Башляев, ранее занимавший должность начальник штаба – заместитель начальника космодрома. Соответствующий Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина командующий зачитал на торжественном построении личного состава воинских частей космодрома.

Генерал-майор Николай Нестечук, руководивший северным космодромом в течение 7 лет с 2013 по 2020 год, уволен из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации.

На центральной площади города Мирного в ходе торжественного построения войск гарнизона прошла церемония прощания генерал-майора Николая Нестечука со знаменем космодрома. Командующий Космическими войсками поблагодарил Нестечука за безупречную службу и значительный вклад в развитие космодрома Плесецк.