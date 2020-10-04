Ориентация по огням: кадры ночного приземления вертолета на движущийся корабль

В 2020 году ГЛИЦ, или Главный летный испытательный центр России, отмечает свое столетие. Именно данный центр проводит испытания и разрабатывает все, что впоследствии принимается на вооружение в Воздушно-космические силы России.

Одним из экспериментов, при котором посчастливилось присутствовать команде «Военной приемки», свежий выпуск которой и посвящен ГЛИЦ, стала оценка возможности корабля новой противопиратской серии принимать на борт вертолеты в сложных метеоусловиях.

Иными словами, летчикам необходимо провести посадку на палубу небольшого движущегося корабля при ветре до 12 метров в секунду. Несмотря на явную опасность и сложность, маневр необходимо повторить до нескольких раз.

И вовсе смертельным номером выглядит посадка ночью: единственный ориентир - посадочные огни, а дождь в таких условиях слепит пилота практически полностью.

«Это не страшно, это больше волнение. Перед каждым полетом есть определенное волнение, но с посадкой в кабину оно пропадает», - описывает свои чувства замначальника испытательного центра «Морской» ГЛИЦ имени В.П. Чкалова Евгений Астахов.

Смотрите выпуск «Военной приемки» о Главном летном испытательном центре на сайте телеканала «Звезда» и на канале в Youtube. Зрители узнают, как именно специалисты ГЛИЦ проводили испытания новейшего истребителя пятого поколения Су-57, а также ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52.