В ТОФ опровергли информацию зарубежных организаций о «причастности» к загрязнению на Камчатке

Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота (ТОФ) к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от города Петропавловск-Камчатский, не соответствует действительности.

На полигоне Радыгино начиная с июня 2020 года по настоящее время никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, каких-либо мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось.

Перевозок крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России, в том числе зафрахтованными в интересах Минобороны России для снабжения Тихоокеанского флота, в данном районе не осуществлялось.

Кроме того, нефтепродукты и вещества, содержащие в своем составе фенол и его соединения, о наличии которых в пробах воды с Халактырского пляжа заявляется представителями различных организаций, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на Северо-востоке России, отсутствуют.

В случае поступления обращения от администрации Камчатского края Тихоокеанский флот готов оказать необходимую помощь в устранении загрязнения.