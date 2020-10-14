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На высоте 1700 метров: авиационные спасатели выполнили прыжки с парашютом в Смоленской области

Андрей Аркадьев
16:07 14.10.2020
Прыжки выполнялись с помощью парашютной системы специального назначения «Арбалет-1».
На высоте 1700 метров: авиационные спасатели выполнили прыжки с парашютом в Смоленской области
© Фото: Минобороны России

В Смоленской области авиационные спасатели выполнили прыжки с парашютом на площадку ограниченных размеров, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Военнослужащие отработали выполнение прыжков с парашютом на задержку раскрытия ранца, а также приземление на площадку ограниченных размеров», - говорится в сообщении.

Прыжки выполнялись с борта вертолета Ми-8 на высоте 1700 метров в сложных метеорологических условиях. Купол парашюта раскрывался через 20 секунд свободного падения.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

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